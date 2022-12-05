路易莎咖啡即日起與《想你到月球｜張雨生特展》合作推出限量「張雨生登月」聯名杯套，以張雨生特展主視覺為主要設計，結合其知名歌曲＜天天想你＞與＜帶我去月球＞的概念，營造太空人登月氛圍，邀請粉絲一同展開「登月音樂之旅」，回味張雨生的傳奇人生。展覽期間，歡迎粉絲帶著珍藏的杯套到展覽現場打卡拍照，與音樂太空人一起登入張雨生的音樂世界。

路易莎咖啡董事長黃銘賢表示，路易莎全力贊助《想你到月球 張雨生特展》合作推出限量「張雨生登月」聯名杯套的原因，在於張雨生是黃銘賢年輕時代的記憶，印象中張雨生對音樂的熱情及他在音樂創作上展現的專業，都和路易莎「對烘豆的執念從未改變」的精神非常符合。黃銘賢並表示，路易莎是一個年輕人的品牌，許多學生都會來路易莎買杯飲料看書寫報告，路易莎咖啡希望藉由《想你到月球｜張雨生特展》，讓年輕人可以聽著張雨生的歌聲跨越世代的鴻溝，趨向父母當代的故事點滴。

在張雨生清亮高亢的歌聲中，未來不再是夢幻，年輕人也可以熱血彭湃的對未來築一個踏實的夢，張雨生的誕生，讓那個時期的台灣，每個熱愛音樂的孩子有了追逐的目標，如五月天的瑪莎、如原民天后張惠妹、如蘇打綠的青峰、如韋禮安等，跟隨著張雨生的腳步，如今都是華人流行音樂中的佼佼者。

《想你到月球｜張雨生特展》已於11月12日於北流文化館開展！路易莎推出的「張雨生登月杯套」，是樂迷們必收藏的聯名小物，全台路易莎門市也張貼著與《想你到月球｜張雨生特展》特製版宣傳海報，眼尖的粉絲們可以到路易莎咖啡找找看。