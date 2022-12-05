美國商務部10月初宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，中企長江存儲128層以上的3D NAND設備遭斷供，但根據加拿大半導體分析與IP服務機構TechInsights報告，長江存儲首款232層3D NAND Flash產品已經成功量產，是首個進入零售市場的超過200層堆疊3D NAND Flash產品，領先於三星、美光、SK海力士等大廠。

報導指出，長江存儲已經在市場上推出首款200層以上3D NAND Flash，品名為 X3-9070，已被海康威視CC700 2TB SSD固態硬碟採用。

根據長江存儲介紹，X3-9070擁有更高的存儲密度、更快的輸入/輸出速度，其傳輸速率達2400 MT/s，與上一代產品相比性能提高50%。此外，X3-9070受惠於Xtacking 3.0架構，是該公司有史以來儲存密度最高的快閃記憶體。

值得關注的是，今年包括美光、SK 海力士和三星等，都相繼推出200層堆疊3D NAND Flash快閃記憶體解決方案，美光最早在5月就宣布推出業界首款232層產品，預計年底生產。 SK海力士8月也公布成功研發首款238層堆疊 NAND Flash快閃記憶體，並送樣合作夥伴。三星則在1月宣布始大規模生產第八代V-NAND晶片，堆疊層數達236層。

不過美方禁令仍對長江存儲造成衝擊，外媒批露，蘋果原本想向長江存儲購買128層3D NAND快閃記憶體晶片，但此計畫目前已生變，蘋果轉而向韓企三星電子購買記憶晶片，未來三星將承擔高達40%的iPhone記憶體出貨量。