陸巧因透露有許多主廚級選手參與競賽。(TVBS提供)

料理女王陸巧因畢業於護理系，因熱愛料理開始自學廚藝，非餐飲本科出身的她，今年首次參加職業等級的「台灣國際廚藝美食挑戰賽」競賽，獲銀牌殊榮。此賽事為全台唯一被世界廚師協會認可的競賽，評審更是業界極具公信力，甚至還有國外米其林二星主廚身在其中。陸巧因表示：「獲牌真的是很大的肯定，透過賽事也跟許多好手交流，甚至還有主廚級選手一起參與競賽，讓我從中學習很多。」

陸巧因平時生活非常忙碌，不僅是巧食品牌主理人，還是二寶媽與藝人等身分，她於比賽前兩個月決定報名參加，最擔心自己練習時間不足，因此常常利用員工下班後在工作室練習到11、12點才回家。陸巧因談及當時決定比賽時希望挑戰自己，透過比賽也可以快速提升能力、實力。

陸巧因首次參與國際級賽事，一開始練習時手忙腳亂，不過隨著越練越熟悉時，竟舊傷突然再次發作。陸巧因說去年手曾經癱瘓，經過住院、治療到康復約一年時間，因這次比賽壓力與長時間練習，開始有惡化的傾向，手指發麻擴散外還會不自主地抖動，甚至嚴重到無法控制，過程非常挫折，「好像已經很努力還是有些事無法克服」，後來她也找時間休息放鬆，並讓手泡熱水肌肉舒緩，才終於手部狀況穩定，沒有持續惡化。

陸巧因談及此次賽事，形容最難大概就是45分鐘之內，要完成兩盤一模一樣的料理，其中包含煎煮炒炸低烹等多樣烹調方式，還要精準呈現近十個不同的風味，對於非本科的她來說是很大的挑戰。以及現場可能有許多變數，非常考驗臨場反應，像是這次拿到的機器剛好有點問題，且前面參賽者戰況激烈，自己使用時現場地板已經非常油，走路就像滑冰在移動，不過還好最後得到非常好的成績，對自己是一大肯定。