阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在16強戰的表現被稱讚為「天神」一般（God-like），雖然他的紀錄確實偉大，不過世足賽還未結束呢。梅西對媒體說他也有看別隊的比賽，他認為有4支球隊最可能摘下冠軍，分別是阿根廷、巴西、法國、西班牙。

梅西說：「阿根廷一直都是頂尖的勁旅，我們知道自己是奪冠熱門之一，但我們需要證明自己，我們在對抗澳洲時做到了。巴西表現很好，即使輸給喀麥隆，他們仍然受到看好。法國、西班牙也很棒，雖然西班牙輸給日本，但法國和西班牙都踢得非常好，要從他們腳下搶走球權是非常困難的。他們都能控球很長的時間，非常難以被擊敗。」

西班牙對日本一戰，全場控球率超過82%，傳球準確率超過9成，只留給日本17.7%控球機會。日本神奇地把握機會3次射正攻進兩球，但是這種爆冷不會經常發生，進入16強淘汰賽之後每場都是生死戰，全力作戰的西班牙將會拿出更強大的實力。

最讓梅西意外的則是德國隊止步小組賽，梅西說：「我很意外他們出局了，他們有很多頂尖好手，是一支年輕球隊，向來是世足的頂尖強隊。很訝異他們又在小組賽出局，這也表示世足賽有多麼困難。國家的名字不再是重點，重點是球場上的表現，彼此的實力都愈來愈接近。」