為推廣鶯歌陶瓷產業，新北市自110年起持續推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，今(5)日在鶯歌陶瓷博物館舉辦「鶯歌T.I.M.E.成果展示暨鶯歌嘉年華活動宣傳記者會」，以展示「鶯歌產業風貌創新計畫」的T.I.M.E.四大輔導成果，同時還宣布將在12月17至18日，連續兩天舉辦「鶯歌嘉年華」活動，期盼藉此推廣特色商圈，帶動鶯歌陶瓷產業發展。

經發局副局長黃碧玉表示，新北市府推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，協助陶瓷產業升級轉型。(圖／新北市政府提供)

經發局副局長黃碧玉表示，新北市透過「三鶯文創整合計畫」，集結局處資源發揮最大綜效，型塑藝術文化廊帶。其中為強化在地特色產業競爭力，經發局特別推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，協助陶瓷產業升級轉型，以技術諮詢(Technology)、創新研發(Innovate)、市場拓展(Market)和培訓提升(Elevate)的T.I.M.E.模式，打造鶯歌陶瓷產業新風貌。此外，鶯歌地區的年度盛事－「鶯歌嘉年華」活動，也將在12月17至18日連續兩天舉辦，現場會有特色市集、手作DIY、特色輕旅行，還有串聯周邊店家提供商品優惠，將在地產業結合觀光旅遊，協助業者將鶯歌文化和商品推向市場，共創陶瓷新世代。

鶯歌產業風貌計畫協助業者導入AI進行智慧升級，榮昌陶藝透過AI運算模擬與大數據分析，縮短商品研發時間，提升產品附加價值。(圖／新北市政府提供)

經發局說明，為促進鶯歌陶瓷產業轉型升級發展，透過T.I.M.E.模式協助業者進行商品開發與跨業結合。在「Technology技術諮詢」，透過提供相關諮詢服務，協助業者爭取政府資源，目前成功輔導駿騰藝品有限公司申請經濟部「推動中小企業城鄉創生轉型計畫(SBTR)」A類88萬元。「Innovate創新研發」方面，協助導入AI智能系統進行智慧升級，陶聚、榮昌陶藝2家業者透過AI運算模擬與大數據分析，縮短商品研發時間，提升產品附加價值。

以「Market市場拓展」為目標，協助在地業者開發新技術與新產品，現已與榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者共創特色商品。最後，辦理各項創意培訓課程與技術交流工作坊，「Elevate培訓提升」業者數位通路及拓展行銷能力，目前共開辦11場次，吸引超過350家次業者參與。未來市府亦持續為陶瓷業挹注新能量，創造更多元的價值。

今年的鶯歌嘉年華有別以往，以「鶯歌陶好你」為主題，擴大規模辦理「陶好市集」活動，廣邀超過40家在地業者共同展售，並推出各項專屬優惠好康，讓大家可以在農曆年前將家裡的老舊碗盤杯具汰舊換新。另外也推出4款限定陶好禮盒，除鶯歌在地商品組合外，也有商圈消費抵用券，物超所值。自12/6起以市價不到4折優惠價格開放預購，完成預購的民眾可在12/17至12/18活動當天取貨。DIY和輕旅行活動，將在12/6中午12點開放報名，歡迎民眾前來感受鶯歌之美。活動相關資訊請至新北經發局官網或「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

經發局補充，12月份除鶯歌嘉年華外，「2022鶯歌藝術季」也即將於近期開跑，以「聚、唱、聽、樂」四大主軸，匯集陶藝、美術、音樂、設計、流行文化，展現鶯歌未來的多元共融。歡迎大家來體驗鶯歌藝術之際，也到鶯歌商圈老街體驗產業文化之美。（新北市政府經發局廣告）