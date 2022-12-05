獲全球熱愛生命獎章的全盲多藝勇士周軒瑋，演奏薩克斯風，希望有一天能用音樂，溫暖及療癒大家的心。（羅浚濱攝）

來自各國的9位全球熱愛生命獎得主，5日由周大觀文教基金會安排到竹北高中展開送愛新竹活動，與學校師生分享生命中充滿韌性、勇氣、光亮與滿滿感謝與愛的故事。

全盲多藝勇士周軒瑋演奏薩克斯風，獻唱音樂老師為他量身定做的歌曲開場，他分享學習音樂的路歷程說，音樂對他是很困難的事，以看樂譜來說根本不可能做到，他要克服只能不厭其煩聽上百次，記下每一個音！

周軒瑋說，剛開始學薩克斯風時，感覺它好重，很怕掉下去，經過一次又一次的練習成功了，這個過程讓他了解，唯有不放棄才有希望，爾後遇到任何難關，他都告訴自己非堅持不可，未來的他要用汗水獲得掌聲和肯定，而不是用淚水獲得同情，他更希望有一天能用音樂，溫暖及療癒大家的心！

日本一指鋼琴天使綺花奈繪、美籍全盲水手岩本光宏、澳籍尼日農學達人托尼．芮納多、土耳其色盲藝術家法提．庫屈克、哥倫比亞反毒國母格羅莉亞．帕瓊、西班牙輪椅國會議員特雷米紐、不丹腦麻木雕達人佩瑪．策林、拐杖牙醫林易超，透過竹北高中雙語社學生現場口譯，分享生命故事。

9位全球熱愛生命獎章得主送愛新竹，分享生命故事，與竹北高中師生合影。（羅浚濱攝）

竹北高中校長陳瑞榮表示，每一位的生命故事都令人動容，感謝周大觀文教基金會帶來的生命暖流，也嘉許雙語班同學的優異表現，大家共同為台灣做了一場最好國民外交。

9位全球熱愛生命獎章得主送愛新竹，分享生命故事，與竹北高中師生合影。（羅浚濱攝）

「活好，世界就和平！活好，世界就健康！活好，世界就快樂！」周大觀基金會創辦人周進華表示，25年來持續推動全球熱愛生命運動，感謝竹北高中這次協辦活動，讓送愛觸角來到高中校園，希望把愛從竹北高中傳播出去，跟青少年分享這些生命鬥士的經驗，可以做為青少年未來人生的激勵與學習典範。

分享會後，每位參與者都獲贈「活好／全球25位生命總統活出初心的故事」一書，來賓與學生分別與獎章得主拍照，氣氛熱烈又溫馨。