富邦悍將外野手申皓瑋5日赴台中市霧峰四德國小，擔任球芽基金頒獎嘉賓，他特別提早到校和棒球隊小朋友進行座談，分享自身經驗，他回憶國小時為了到學校打球需要通勤超過1個小時，但自己仍一路堅持下去，才有能力加入職棒。

邁入第9年的球芽基金過去贊助不少偏鄉學校，在接受到台積電「棒助小英雄」計畫的支持下，去年先將服務範圍從花蓮14所國中小棒球隊擴大到新竹縣5所國小棒球隊，今年更再增加了台中市3間國小棒球隊加入計畫。

今天申皓瑋來到四德國小擔任頒獎人，學校也特別安排在全校參加的朝會時間，公開來表揚今年得獎的小球芽。申皓瑋在朝會頒獎前特別提早到校，先和棒球隊的小朋友座談分享，申皓瑋說：「自己在國小時候成績中等，為了打棒球，每天早上5點從部落通車到要超過1個多小時的南投千秋國小就讀，在棒球路上遇到的教練也都很嚴格，加上自己一路的堅持，才有能力加入職棒。」

今天來到四德國小跟小朋友互動，讓申皓瑋找到小時候打球的初衷，也鼓勵小朋友要快樂打棒球。他特別提到長大後發現唸書這件事情是很重要的，所以每年球季結束後，他就會透過很多的學習管道充實自己。

在座談會中，小朋友還特別問說「你國小的時候英文都考幾分？」申皓瑋笑稱：「我還是直接送禮物給你好了」，後面申皓瑋則說因為前幾年曾到澳職打過球，所以也特別跟小朋友說英文是很重要的，更提醒小朋友在打球過程中學習也一樣重要。

在今天頒獎典禮，共有5位優秀的棒球隊小朋友得到今年的獎學金，長期贊助球芽基金的順天環匯營運總監賀威添也特別贈送一批優質書籍以及閱讀獎品給與學校做為後續鼓勵棒球隊小朋友閱讀之用，校長則在朝會時鼓勵全校同學，都可以到棒球隊專屬的閱讀角閱讀許多棒球類的相關書籍，培養閱讀的興趣。