彭佳慧（左）與羅文裕合唱客語歌曲。（索尼音樂提供）

彭佳慧回老家演出，親友村民到齊力挺。（索尼音樂提供）

彭佳慧以「草頭茱小姐」身份推出首張全客語專輯《我在客廳做的夢》，日前特別回到屏東老家麟洛的媽祖廟前舉辦新歌發表會，她說：「我決定回到我第一次看表演的地方舉辦新歌發表會，讓鄉親們和歌迷朋友們都來聽我唱客語歌！」她與妹妹、姑姑及村民合唱新歌〈歸來〉，大合唱的畫面令她忍不住落涙，表示此刻帶給她前所未有的感受，「看到所有麟洛的朋友一起大合唱，真的是非常感動的一刻」；客語歌王黃連煜、台語歌后曹雅雯、金曲得主「吉那罐子」主唱楊淑喻與民歌天后鄭怡、資深音樂製作人丁曉雯、身兼金鐘視后吳奕蓉和F.I.R.樂團製作人阿沁等人也到場聆聽。

在屏東麟洛長大的彭佳慧，這次回到小時候記憶中第一場看演出的地方，正是她家旁邊的媽祖廟廣場舉行新歌發表會，當天她的親朋好友、國小老師都到場相挺，看到那麼多熟悉的人，她心裡很多感觸：「回到這邊唱歌有說不出的感動，跟在小巨蛋開演唱會是完全不一樣的心情，今天這場不好唱，因為看到太多人，要控制好自己的情緒。」

在製作新歌〈歸來〉時，羅文裕特別到麟洛召集40幾位村民合唱，所以現場很多人都已經非常熟悉這首歌曲，當彭佳慧把麥克風遞向台下觀眾，每位村民大聲與她一起合唱，讓彭佳慧非常感動，表示十分感謝羅文裕，而羅文裕表示彭佳慧創作這張客語專輯的理念很棒：「她做了這張專輯不是為了自己，反而是希望藉由她的知名度，讓大家能夠有機會聽到更多優秀動人的客家音樂。」

彭佳慧因受羅文裕邀請合唱客語歌曲〈你的名字像一首詩〉後，點燃製作客語專輯的想法，當天他們兩人合唱這首歌曲，彭佳慧說：「沒有這首歌、沒有羅文裕，就沒有這張專輯。」羅文裕則回應：「我們美夢成真了！」彭佳慧最後以經典歌曲〈大齡女子〉為演出畫下句點，感性說道：「希望沒有丟我們麟洛的臉。」全場報以熱烈的歡呼聲支持。