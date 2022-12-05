長期與美國保持互動的中東國家，如今並不排斥向大陸靠攏，因為這些國家希望透過資金與技術合作實現經濟多元化，降低國家經濟過於依賴能源收入的比重，而大陸正好可以滿足他們的需求。

EurAsian Times報導，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國在內的中東國家，發現以進出口石油為導向的經濟政策無法長久持續下去，因此他們將全部注意力轉移至技術導向的經濟。

此時，大陸企業趁勢與海灣國家合作，例如華為與沙烏地阿拉伯就雲端運算、網路安全及5G技術達成協議，這也是該國喊出2030年願景的其中一部份。

數據顯示，大陸與波斯灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）的貿易額也從1990年的15億美元成長至1800億美元左右，佔GCC集團對外貿易的11%，大陸是他們最重要的貿易合作夥伴。

長期關注中亞、美國及大陸關係的知名學者KN Pandita認為，美國試圖限縮大陸在中東的影響力，但事情並沒有像美國想得那麼順利，隨著大陸與中東關係加溫，這已經成為一項艱鉅的任務。