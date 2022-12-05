新竹縣特殊教育學校高職部學生施翬，參加11月中旬「新竹縣111學年度學生音樂比賽」，獲得長笛獨奏與木琴獨奏高中職A組優等第一名，將代表新竹縣進軍全國音樂比賽，成為首開新竹特殊教育學校特教生挑戰全國音樂比賽的先例。縣長楊文科讚許他的表現是竹縣之光，祝福在全國音樂比賽有更好的成績！

施翬幼年被診斷為中度自閉症，口語表達、理解能力均有障礙，喜歡鋼琴的母親引領接觸音樂，在幼稚園大班時進入朱宗慶打擊樂教學系統學習，五線譜上7個主要音符的位置，他花了3個月才記住。

施翬經持續努力不懈學習，突破理解障礙，終於在視譜、節奏等音樂基礎能力都建立根基。小學高年級結業後，繼續參加朱宗慶傑優青少年打擊樂團，木琴師事戴含芝老師。國中時參加新竹縣學生音樂比賽即獲得B組優等。

施翬今年更上一層樓挑戰高中職A組即音樂班，半年多前便開始準備比賽曲目，每日勤奮練習，終於獲得優等的好成績！

他國中開始學長笛，師事旅法長笛演奏家鄭安喬老師，雖然還不到2年，因有學習直笛的基礎，長笛上手還算快，今年首次報名長笛賽就獲得優等獎的肯定！

施翬不被自閉症障礙，悠遊於音樂世界，因演奏能力優異，參加國內外音樂賽事屢獲佳績及大獎，曾多次受邀頒獎典禮等重要場合演出，還曾榮獲2022總統教育獎之奮發向上獎。