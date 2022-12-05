中央流行疫情指揮中心今天表示，上周監測到邊境新增1例XBB變異株、3例BQ.1、2例BA.2.75，本土方面則增加1例BQ.1、2例BA.2.75，不過目前監測到的變異株，仍以BA.5為大宗。

指揮中心表示，本土驗出的1例BQ.1個案為北部70多歲女性，10月5日曾確診，11月18日因咳嗽就醫，懷疑為二次感染後進行PCR採檢，經基因定序卻認為BQ.1個案。

另兩名本土BA.2.75個案，一名為東部10多歲青少年，6月5日曾確診，11月17日因咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀就醫，11月19日PCR陽性確診，為重複感染個案，定序結果為BA.2.75；另一名為中部30多歲男性，11月1日曾確診，11月21日出現肌肉痠痛、呼吸道症狀，經PCR確認為二度感染，以及感染BA.2.75。

指揮中心表示，截至目前本土與邊境監測到的變異株仍以BA.5為主流，境外移入BA.5佔46％，其次依序為BQ.1佔27％、BA.2.75佔18％、XBB佔9％；本土BA.5則佔93％。