早餐是開啟一日活力來源的重要關鍵，但中醫師王大元指出，如果吃錯食物，反而容易使血糖波動大，造成暈眩、疲倦和分心等症狀，因此他建議，早餐最好選擇低GI值飲食，能讓血糖穩定，並列出5大類低GI值飲食，包含高纖維食物、低精緻、低加工、低成熟和低度烹調以及直鏈澱粉等飲食。

王大元在臉書粉專發文指出，每個吃下肚的食物，都離不開腸胃的吸收與消化，因此必須慎選食物，而早上7點到9點，則是胃經循行最旺盛的時間，正確的飲食時間更能事半功倍。

王大元表示，如果吃錯食物，容易造成血糖控制不穩定，引起暈眩、疲倦和分心等症狀，而這其實和升糖指數（Glycemic index，又稱GI值）有關，一般來說，高GI值的食物會讓血糖快速升降、劇烈變化，因此飯後容易感覺飢餓而越吃越多，再加上胰島素大量分泌而儲存脂肪，讓身上的脂肪愈來愈多；至於低GI食物則相反，能維持血糖穩定、升降速度和緩，並維持血糖濃度，使人有飽足感，也能幫助腦部穩定運作。

此外，王大元也列出了5大類低GI值的飲食：

▎高纖維食物：全麥土司、雜糧麵包等，比白土司、漢堡更好。

▎低精緻食物：燕麥、糙米等，比麵包、蛋糕更好。

▎低加工食材：白米飯、蒸蕃薯等，比白粥、鐵板麵或蘿蔔糕更好。

▎低成熟和低度烹調食材：溫沙拉比煮熟的菜葉類更好。

▎直鏈澱粉比支鏈澱粉好：因支鏈澱粉容易被迅速分解而產生飢餓感，所以白米飯（支鏈澱粉較少）比肉粽、傳統飯糰等糯米類食物來得更好。

王大元提醒，上述是給一般人的飲食建議，如果本身有胃食道逆流的問題，部分低GI值食物可能會造成胃部負擔，像是甜蕃薯、過硬的麥片等，應該減少食用。