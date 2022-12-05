台南市政府正推動柳科第三期開發計畫，期待能鼓勵台商回流、吸引企業投資。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營科技園區自2013年完成開發後，第一期及第二期共計245公頃土地已全數出售完畢，且建廠率達94％，市府正推動第三期開發計畫，期待能鼓勵台商回流、吸引企業投資，預計開發共86公頃，今年底將啟動報編，未來可望每年為台南帶來343億元產值。

台灣產業面臨「五缺」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）問題，其中產業用地不足的部分，台南市政府經發局除開發產業用地外，也盤點現有工業用地，提高使用效率。

柳營科技園區第一期和第二期已開發245公頃土地，引進化學材料製造、塑膠、機械、電子、紡織、食品、藥品、化學製品及金屬製品等產業，經發局目前正如火如荼推動第三期開發計畫，並針對園區內既有公共建設進行增設及改善。

除此之外，經發局也同步推動七股科技工業區開發案及麻豆工業區市地重劃案，3案完成後，預計共可提供約219公頃的產業用地，3大工業區間將相互結合形成嶄新產業聚落，未來更將透過與南科沙崙雙引擎帶動下，串聯上中下游供應鏈，帶動產業轉型升級、提高競爭力。

經發局補充，今年還建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，透過公私協力方式，協助提供產業用地供需雙方媒合相關服務，助廠商快速尋得產業用地，增加投資意願，創造更多就業機會及市場商機。