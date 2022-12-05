長久以來，DA VILLAGE致力透過各式服飾推廣運動文化，同時期許能與各領域的職業球隊合作，今年冬季，新竹街口攻城獅正式與DA VILLAGE攜手合作，透過雙方對於籃球運動的熱情，一同為廣大的球迷朋友們創造專屬於台灣運動的文化氛圍。

隨著國內外職業籃球聯賽火熱開打，在地職業球賽日益漸趨成運動迷首選的嘉年華派對。新竹街口攻城獅用心經營、深耕主場城市，累積出許多死忠獅迷，行銷上更是創造了許多深具獨特話題性的實質操作，與此同時，也逐漸將球隊運動員們塑造成為運動文化中的潮流領頭羊，從頭到腳的行頭更是球迷們的一大看點！

現代職業球員不僅賽場裝備專業、多元，每位球員自抵達球場至上場前的這段必經之路，儼然已是運動員們的街頭伸展台。DA VILLAGE首波以DV BLUE LABEL 2022 藍標系列「TEAM DA VILLAGE」為主題，邀請新竹街口攻城獅風城軍團的全體球員們實著全新藍標秋冬服飾、完美展現機能潮流。

DV BLUE LABEL藍標系列服飾設計靈感源自於「都會職人風格」，將運動競技賽服的特殊裁片融入日常服飾的設計當中，並為此系列服飾注入機能元素，打造職人專屬的都會機能服飾，向所有在運動產業辛勤付出的職人們致敬。

2022全新藍標秋冬系列巧妙融合籃球、訓練以及流行日常休閒元素，將高機能性設計與異材質拼接手法貫穿其中，此次設計大量採用DV經典復古球衣元素中的網眼布料、電繡字體及羅紋織帶等高質感服飾工藝，推出多款都會機能的流行穿搭單品，打造一系列全天候、場上場下都適合穿著的機能服飾。