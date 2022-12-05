基隆市政府為提供市民專業輔具諮詢、評估、維修、借用、展示等服務，委託民間單位辦理本市輔具資源中心造福更多有輔具需求的民眾，致力於提供即時且適切的輔具服務，並有效串聯輔具相關資源。

輔具中心在社區照顧系統中，以協助身心障礙朋友克服生理機能障礙，達到生活自理及自立生活為目標。為提升輔具使用之安全性，藉由專業評估師的輔具諮詢、評估、適配及檢核等服務，協助市民選擇最適宜的輔具，避免身體造成二次傷害。

【歷年回顧】

基隆市輔具資源中心原位於基隆市身心障礙福利服務中心地下一樓，為改善行動不便者及提供年長者的照顧需求，自105年起喬遷至中正區新豐街現址，以更寬敞及更明亮的空間，帶給市民更全方位且更優質的服務，並陸續成立了3個輔具據點(信義區、七堵區、中山區)及2個輔具便利站(安樂區、暖暖區)，並於今(111)年成立仁愛輔具便利站；完成區區皆有定點輔具服務建置。

基隆區區皆有定點輔具服務。(基隆市政府提供)

社會處處長吳挺鋒表示基隆的輔具服務一直不斷在進步，積極努力建立完整機制，保障不同類別輔具需求者權益，本市身障人口截至10月底共計21,313人，佔本市人口6%，為了減輕購置輔具的經濟負擔，開辦代償墊付機制與新增人工電子耳耗材補助計畫，嘉惠更多不同身障輔具需求者；為提升專業服務品質，準確掌握需求，增添購置視覺及溝通輔具與更新聽診室設備；為提供輔具近便性服務，107年起新增輔具服務專車巡迴服務，於七個行政區提供機動、近便的輔具諮詢、維修、回收及轉贈等服務；108年起開始建置輔具據點及便利站並於本市各區公所提供輔具領用及回收服務，並增添「開放假日服務」、「代送件申請補助項目核定」、「架設本市輔具資源中心官網提供線上預約」等多項便民服務。(廣告)