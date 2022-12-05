依照台灣2050淨零排放藍圖規劃，再生能源將成為能源主力，預計占比達6成，元大金(2885)繼2020年開啟金融業綠電元年，子公司營運據點採用再生能源電力，再創下新里程碑，宣布第二階段再生能源正式轉供啟動，本次綠電轉供橫跨證券、銀行、人壽、投信、期貨5大子公司營業據點，不僅是目前綠電轉供量最大，也是布局範圍最廣的金融業者。

元大金控自12月起，第二階段綠電使用陸續轉供，全集團將近4分之1據點採用再生能源，讓綠電的使用更加滲透至日常營運。子公司中，元大期貨、元大投信更率先於全據點皆使用綠電，領跑業界；元大金控二階段再生能源使用政策，將使全集團2023年整體綠電使用邁進10％，達400萬度，貢獻減碳量達2,036噸，換算約為5座大安森林公園碳吸附量。

響應台灣再生能源發展與電業法規的變革，元大金自2016年起透過各子公司認購綠色電力及購買再生能源憑證(T-REC)，累計購買303萬度；2021年旗下證券、銀行、期貨共五個營業據點採用百分之百再生能源，提前達成2023年至少4個營運據點100％使用綠電的中期目標，整體實際綠電轉供累計更突破150萬度大關，從倡議走向實際支持再生能源產業。