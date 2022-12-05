《哈勇家》導演陳潔瑤（左）與評審團主席拉夫迪亞滋。（華映提供）

陳潔瑤執導電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，電影繼獲得金馬最佳導演及最佳女配角二項大獎肯定後，4日公布新加坡國際電影節「亞洲長片競賽」中，陳潔瑤再次獲得最佳導演肯定，巧的是，5日適逢陳潔瑤生日，成為她最棒的生日禮物。

電影《哈勇家》獲國際肯定，獲選新加坡國際電影節的「亞洲長片競賽」，和來自南韓、印度、俄羅斯等亞洲各國的電影一同競賽，而評審更有今年坎城影展金獅獎得主菲律賓導演拉夫狄亞茲擔任評審團主席，讓競賽作品更受到矚目，評審們表示陳潔瑤執導的《哈勇家》是一部溫暖而觸動人心的作品，「成功呈現哈勇一家的世界與生活，並完美引導了一群非職業演員的精彩演出。」

陳潔瑤開心表示這是她在國外獲得第一個導演獎，「其他國家的競賽片非常的棒。所以我沒有想到自己可以獲獎，所以非常興奮！隔天（12月5日）就是我的生日，是我很棒的生日禮物，但最開心的是，這個電影故事，可以跨越文化國籍被感動，希望有機會《哈勇家》也可以分享給更多新加坡的觀眾看！」

《哈勇家》的演員們知道後也非常開心，紛紛向導演祝賀，電影中的可愛新人張祖鈞還特別和導演視訊，不但祝賀導演得獎「實至名歸」，也送上生日祝福，非常貼心。