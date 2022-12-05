現年70歲的歌仔戲國寶連明月，10月份才上節目透露自己在廁所昏倒40分鐘，緊急送醫檢查出肝硬化，今驚傳病危。她的乾弟弟韋林表示，連明月現在是昏迷狀態，已住進加護病房，兒子將換肝給她，等待明天進行手術，但情況不樂觀，醫生已發出病危通知，要家屬有心理準備。

韋林透露連明月的肝已經沒有功能，只要進食就會拉光，得靠打點滴補充營養，沒有體力也沒有抵抗力，「她已經住院一個禮拜了，完全沒有體力，只能靠打點滴養身體，也沒有免疫力，她的狀況不適合換肝，但醫生說一定要換，只是換肝也有百分之90的危險，希望大家幫她集氣。」兒子也已簽署切結書，「這個刀動下去，家屬要自行承擔後果。」

連明月3歲就開始接觸歌仔戲，4歲加入舅舅的「光華興歌劇團」，先後加入「王明山歌劇團」、「小明明歌劇團」與「葉青歌仔戲團」，曾是歌仔戲的當紅小旦。韋林說連明月當紅時賺了不少錢，但後來借錢給別人被倒債，也無力去要債，加上10多年前動了腦瘤手術後，身體狀況就不太穩定，走路容易跌倒，接著檢查出肝硬化，身體更是走下坡，韋林心疼地說：「她的人生就是很悲慘的故事，從很有知名度走到現在這個狀況。」

韋林透露連明月還是很希望能在舞台上繼續表演，她常要求他帶她到白沙屯媽祖拜拜磕頭，原以為磕頭是希望病況好一點，但她祈求的卻是希望媽祖給她多一點時間，讓她還能在舞台上表演，「她對人生看滿開的，她的求生意志都是為了熱愛的舞台。」

連明月在住院前仍很努力爭取演出機會，即使酬勞微薄，只要還能表演，拖著病體也甘之如飴，韋林：「像她身體狀況不允許旁邊沒人，她還是很堅持一個人住在台中，因為她在台中的歌舞廳擔任節目監製，有節目可以做，也有固定收入。」