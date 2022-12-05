九合一選舉民進黨大敗，前國策顧問黃承國遭部分黨內人士視為戰犯，黃承國今天強調，自己不是戰犯，但願意承擔。黃承國要求黨中央即刻成立調查小組，自己將全力配合，調查期間他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

黃承國今天發聲明表示，1994年陳水扁參選台北市長，透過戴章皇多次拜託他支持，當時他經營民主電視台，被他們的熱情所感動，「這是我第一次輔選，當時大家都說我是好人。後來，李應元、謝長廷參選台北長，我都投入輔選，大家都說我是好人。」

黃承國說，2014年民進黨支持無黨籍柯文哲，他擔任市黨部主委全力輔選，民進黨市議員首次全壘打，大家也都說他是好人；2016年他以市黨部主委推出「首都進步連線」，支持包括吳思瑤、姚文智以及他黨的林昶佐、黃珊珊，大家仍都說他是好人。

但黃承國指出，2019年總統黨內初選，他支持蔡英文，「其間，我變成壞人」；2020年，薛凌宣布參選台北市黨部主委，「我沒有支持她，之後我就變成黑道」。

黃承國承認年少時走錯路、也付出代價，但他不曾魚肉鄉民、欺壓善良，參與政治之後，更是潔身自愛，從來沒有介入公共工程、都更案，更不可能介入任何人事關說。

黃承國，由於民進黨內形勢複雜，黨外鬥爭險惡，他成為各方勢力設計攻擊之稻草人，淪為政治鬥爭之祭品，屢屢遭人以出身問題，用黑道字眼攻訐，令他徒呼負負。

2022年民進黨大選，許多人都在找戰犯，黃承國強調，自己絕對不是戰犯，但如果他的承擔可以讓黨繼續往前走，「我可以承擔，我願意承擔」。他要求黨中央即刻成立調查小組，自己將全力配合，小組調查期間，他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。