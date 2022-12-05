群光電能(6412)11月合併營收為33.54億元，月增7.6%，群電預估，全年獲利增幅將優於營收，2022年獲利可望再創歷史新高，展望明年，群電表示，雲端智能應用仍是成長主力，加上2000瓦以上伺服器電源與智慧建築事業布局有成，可望為公司營收成長再添助力。

由於工作天數恢復正常，群電11月合併營收為33.54億元，月增7.6%，年減10.7%，累計前11月合併營收達380.36億元，年增2.6%，創歷年同期新高。

群電表示，相較於2021年受到疫情、缺料、塞港等影響，客戶拉貨平準化，造成去年第4季淡季不淡、營收更罕見地優於第3季，隨著疫情趨緩、半導體缺料問題不再，今年第4季營運回歸傳統淡季模式，由於去年基期墊高，今年第4季營收年對年降幅將較為明顯，不過獲利方面，受惠於匯率及產品組合，第4季獲利率有望優於去年同期，以全年來看，獲利增幅將優於營收表現，2022年獲利可望再挑戰歷史新高。

展望明年，群電表示，雲端智能應用仍將扮演成長主力，預期200瓦以上的電競筆電電源、衛星通訊電源業務將穩健成長，加上2000瓦以上伺服器電源與智慧建築事業布局有成，可望為公司的營收成長再添助力。

在PC應用方面，群電表示，由於過去兩年疫情帶動PC需求爆發性成長，疫情消退後短期內市場對PC產業的看法比較保守，但從歷史經驗來看，品牌業者在不景氣時更會將重心聚焦於產品升級，期望透過產品的創新與差異化，刺激新的消費者需求，群電將積極和客戶及供應鏈夥伴密切合作，共同推動高值或高效率電源供應器發展，持續優化公司產品組合，聚焦於獲利的提升。