盛傳是俄羅斯總統普丁情婦的前俄國奧運金牌體操運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）3日罕見公開現身，39歲的她容貌出現明顯變化，雙頰不自然地隆起，嘴唇似乎也比過去厚實，似乎經歷過整型手術。俄羅斯媒體一面倒讚美她的外型及穿搭，甚至有網友大讚卡巴耶娃「美到不像話」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，卡巴耶娃3日出席在俄羅斯黑海勝地索契（Sochi）新落成的體操訓練中心開幕活動，這是她睽違3個月再度公開現身，今年以來她參與公開活動的次數不到6次。

Vladimir Putin’s ‘secret lover’ Alina Kabaeva has made a rare public appearance to open a new gymnastics training centre.



It's believed the Olympic gold medalist has a hidden family – including three sons – with the Russian president. https://t.co/uhGFi266P2 — Metro US (@MetroUS) December 4, 2022

卡巴耶娃並未在活動中提及俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及上周外界盛傳普丁在家中滑倒摔到尾椎、甚至摔出排泄物的傳聞。

前俄羅斯奧運金牌體操運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）據傳是普丁的情婦，她因為俄烏戰爭受到西方制裁。

她在活動中致詞時談及「不可能變成可能」的主題，「我還是體操選手與運動員時，我從沒有想過會有這樣的條件（指新落成的訓練中心），不過生命展現了不可能是有可能的，而俄羅斯是一個充滿機會的國家。」

除了談話內容，外界更關注卡巴耶娃明顯的容貌變化，俄羅斯娛樂媒體「Starhit」形容她「變苗條了」、「臉型優雅」，讓英媒推測這句話似乎在暗指卡巴耶娃與普丁進行了傳聞中的整型手術。

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The gold-medal winning Olympic star Alina #Kabaeva, 39, has been seen less than half a dozen times this year, but appeared today to open a new gymnastics training centre. Opening the new complex in Sochi. — Mark Espinola 🇺🇸 (@Geostrategic777) December 4, 2022

許多俄羅斯媒體都報導了卡巴耶娃罕見公開亮相的新聞，當中八卦媒體一面倒讚美她的外型及服裝搭配，當天卡巴耶娃將一頭棕色長直髮垂放下來，搭配低胸黑色西裝外套及黑色西裝長褲，八卦媒體《快報》（Express Gazeta）引述網友評論，指出卡巴耶娃出現了「天翻地覆的變化」，「變得更美麗，黑色褲裝凸顯了明星身材」，報導稱卡巴耶娃的現身引發網友熱烈評論，甚至有網友讚嘆她「美到不像話」，時尚媒體「People Talk」則稱讚卡巴耶娃以完美褲裝亮相。

Olympic star Alina Kabaeva was spotted for the first time since September at a gym in Sochi, Russia but avoided any mention of the bloody war in Ukrainehttps://t.co/exubAz3foM — Mirror World News (@MirrorWorldNews) December 3, 2022

Алина Кабаева открыла Академию художественной гимнастики в Сочи.https://t.co/TBHiCOcd8W pic.twitter.com/FYMZEOrq2X — SPLETNIK (@spletnikru) December 3, 2022

俄媒指出，卡巴耶娃過著封閉的生活，鮮少接受採訪，也幾乎不參加社交活動，因此她每一次公開現身都會受到關注。

前俄羅斯奧運金牌體操運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

不過熱門Telegram頻道「General SVR」9月發文稱，卡巴耶娃意外懷上女兒，但是普丁認為孩子來得不是時候，因此要求卡巴耶娃墮胎，當時胎兒已經超過20周大，拿掉孩子後卡巴耶娃身體出現許多併發症，因此無法出現在公眾面前。