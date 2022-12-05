民進黨在本次選舉慘敗，僅守住5縣市首長，具黑道背景的前國策顧問黃承國遭部分黨內人士砲轟是敗選重要原因，且台北市第3選區立委補選候選人吳怡農也被「黑金」議題波及。民進黨立法院黨團為挽救選情，今（5）日表示要推動修法，排除涉及「黑、金、槍、毒」的候選人，但網友看到後卻不買帳，開酸「敗選才想到掃黑」、「不要再騙了啦」。

綠立林靜儀、羅致政、黃世杰今早召開舉辦「積極回應民意，推動公職排黑」記者會，透露要推動《公職人員選舉罷免法》第26條的修法，排除具有「組織犯罪防制條例、洗錢防制法、檢肅流氓條例、毒品危害、槍砲彈藥管制」前科的候選人資格。

羅致政提到，因為現在社會上普遍質疑某些特定政治人物有黑金背景，民進黨因此認為修《選罷法》實屬必要，且修法之後，下至村里長、地方政府議員、鄉鎮市長上到立委、縣市長都一體適用。他強調，民眾近期對於台灣各地黑道和詐騙集團大量犯案感到不滿，政府應該加大掃黑的力度。

對於民進黨團推行「選罷法」排黑條款，PTT網友們看到後直接開酸，「我就看是不是在演」、「民進黨敗選才想起立委過半」、「民進黨可以直接解散了」、「真的過了再說，做做樣子誰都會」、「騙笑欸，有問題的幹嘛跟你選，直接入閣」、「笑你過不了，別演太認真」、「小心迴力鏢」。

不過，也有部分網友持樂觀其成的看法，「快修啊，看立法院誰會反對」、「這個支持」、「支持，敢推就給推」、「看是下週五還是真的通過，有過再推」。