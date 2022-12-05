國民黨宜蘭縣黨團日前開會決議下屆議長、副議長選舉，推議長張建榮的兒子、新科議員張勝德參選議長，副議長支持無黨籍議員、現任副議長陳漢鍾。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣黨團主委陳俊宇表示，原則上還是會努力爭取下屆的議長、副議長選舉，希望民進黨能有一席之地。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣黨團日前開會決議下屆議長、副議長選舉，推議長張建榮的兒子、新科議員張勝德參選議長，副議長支持無黨籍議員、現任副議長陳漢鍾。今（5日）在野問政聯盟召開黨團會議，決定支持國民黨推選的人選。

宜蘭縣議會有34席議員，下屆議員將於25日就職，當天同時選舉議長、副議長；國民黨13席、民進黨11席、在野問政聯盟10席（無黨籍9席、正神名黨1席），各陣營均未過半，但在野聯盟多數議員的政治立場，為泛藍居多。

國民黨團日前召開黨團會議，決議由張勝德參選議長，副議長支持陳漢鍾；在野問政聯盟今上午召開黨團會議，支持國民黨的決議；總召議員陳福山說，黨團成員一致通過沒有異議。

民進黨宜蘭縣黨團主委陳俊宇表示，原則上還是會努力爭取下屆的議長、副議長選舉，希望民進黨能有一席之地，強調不排除任何合作方式，也跟在野聯盟做人選的協商，議長之位不排除給在野聯盟；因日前跟國民黨釋出善意，但目前看來對方沒有要接受的意思，民進黨下屆議員佔11席，相信在野聯盟會考慮合作。