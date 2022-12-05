國道1號雲林斗南段休旅車追撞大貨車，車頭全毀駕駛死亡。（摘自記者爆料網／張朝欣雲林傳真）

國道1號北向247.2公里處雲林縣斗南段，5日下午1點35分發生休旅車追撞大貨車意外，休旅車車頭插在大貨車車斗下方，車頭幾乎全毀，現場汽車殘骸散落一地，車流回堵約1公里，警方到場發現車上1名男姓駕駛明顯死亡，事故原因持續釐清中。