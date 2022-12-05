國道1號休旅車追撞大貨車 車頭全毀駕駛亡 14:472022/12/05 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號雲林斗南段休旅車追撞大貨車，車頭全毀駕駛死亡。（摘自記者爆料網／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號雲林斗南段休旅車追撞大貨車，車頭全毀駕駛死亡。（摘自記者爆料網／張朝欣雲林傳真） 國道1號北向247.2公里處雲林縣斗南段，5日下午1點35分發生休旅車追撞大貨車意外，休旅車車頭插在大貨車車斗下方，車頭幾乎全毀，現場汽車殘骸散落一地，車流回堵約1公里，警方到場發現車上1名男姓駕駛明顯死亡，事故原因持續釐清中。 台中兩騎士行車糾紛 路邊幹架網留言超爆笑 駕駛遭白車加速衝撞 「肇事司機」身分說出來沒人信 疑疲勞駕駛！轎車撞進加油站洗車場 居民聽巨大聲響嚇壞 #休旅車 #大貨車 #國道1號 #追撞 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄聯結車翻覆撞電線桿壓毀檳榔攤 駕駛一度受困 08:392022/12/01 社會 最衰女車主！先撞車受傷 2小時後愛車突起火燒毀光了 12:342022/12/01 社會 荒謬！自撞護欄分向號誌桿插車頭 駕駛仍開快速道路返家 17:332022/12/02 社會 國3大貨車變換車道不慎 4車連環撞4人擦挫傷送醫 10:062022/12/04 社會 芯鼎衝刺車用 成長添動能 04:102022/12/05 證券．權證 機車停等區驚見休旅車「緩慢往前嚕」 他傻眼：真的撞到了 23:522022/12/01 社會 基隆港西岸聯外道路 貨櫃車翻覆卡分隔島 駕駛送醫搶救不治 18:152022/12/04 社會 國一北上楠梓段「4車追撞」 貨櫃車翻覆邊坡 一度回堵16公里 09:242022/12/02 社會 國道天外飛來「這位市長」貼上擋風玻璃 2轎車險遭擊落 12:192022/12/02 社會 減少酒駕 警署促業者找代駕盡社會責任 04:102022/12/04 財經焦點 《國際社會》韓罷工兩樣情 地鐵圓滿落幕、大車司機僵局 10:182022/12/01 財經 10歲愛女遭撞輾亡 媽求行車畫面悲喊：駕駛還說沒撞到 15:142022/12/03 社會 輕軌新路段車輛誤闖頻繁 高市府將改善 04:102022/12/05 地方新聞 台74線太原交流道閘道連環車禍 8車追撞1駕駛送醫 19:092022/12/02 社會 大園砂石車連撞2車「車頭全爛」 受困駕駛救出送醫 13:472022/12/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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