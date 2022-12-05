桃園市長鄭文燦的台大國發所論文近日被認定抄襲，學位因而遭到撤銷，成為了繼前新竹市長林智堅之後，國安局長陳明通第二名被撤銷學位的指導學生。前國民黨台北市議員羅智強痛批，陳明通猶如鬻官賣爵，怒轟他「還不快滾」。

羅智強今（5）日在臉書發文砲轟陳明通，指他指導的鄭文燦、林智堅，論文都被台大撤銷，他的學術誠信破產，連累了台大聲譽，眾多門生也遭人指指點點。羅智強痛批，外界早要求陳明通知所進退，但他毫無羞恥心，全無愧疚之意。

羅智強提到，在林智堅被發現論文抄襲時，陳明通還以數千字為他開脫，之而後林丟了前程，成為被告，鄭文燦也跌一大跤，夢斷接班，兩位政治明星成了阿通師的「伯仁」，他卻「好官我自為之，局長坐得穩穩」。

羅智強直言，論文門絕對是民進黨今年敗選的一大助力，而即使陳明通深受總統蔡英文寵信，但看他穩如泰山，連自家人也忍不下去，「羅致政說應考慮陳明通去留，許智傑要陳道歉辭職」。

羅智強狠酸，不知道可量產173名碩博士的陳明通，學術造詣有多深厚，但顯然絕對沒他的臉皮厚，不管外界如何砲轟，陳明通「陳局長不回答陳教授問題」的招式依然用到底，決絕不辭，就是不走，陳明通為綠營政要大開方便之門，到台大鍍金，猶若鬻官賣爵。

最後，羅智強呼籲，台大若要挽救聲譽，就應該好好查陳明通指導的所有論文，讓清者自清，濁者現濁。而對於陳明通的去留，羅智強也引用行政院長蘇貞昌所說「學術問題就交由學術機關」，表示讓陳明通變回「陳教授」、由學術機關處理「陳教授」的問題，也讓「陳教授」為陳明通的行為負責。