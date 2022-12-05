近期大陸陸續解除封控，導致當地疫情開始升溫。中央流行疫情指揮中心今天表示，推估大陸疫情高峰將落在農曆年前，將持續觀察當地疫情發展，滾動檢討國內的防疫政策，但不會恢復到返台居家檢疫的模式。

防疫指揮官王必勝表示，大陸各省近期因封控力道降低，預期會開始新一波的流行，若以台灣經驗來看，疫情高點應會落在2個月後，正好是農曆年前，不過到時候是否會因人口大量移動，造成加速感染情形，仍有待觀察。

受到大陸疫情影響，國內農曆年前的防疫對策是否會有所改變？王必勝表示，目前還有一段時間，會先看當地疫情發展，再決定是否祭出配套，不過國內感染比率以及疫苗覆蓋率都算高，加上春節自陸返台的台商人數有限，應該不是很大的問題，可以確定不會走回返台需居家檢疫的老路。

關於小三通、春節兩岸包機航點能否如期開通等相關事宜，王必勝今天也回應，陸委會、交通部都持續與大陸當局進行協調，此議題這並非指揮中心單方面說了算，而是要由雙方共同討論，大陸可能也會有所考量。

王必勝也呼籲，旅居海外，或是近期有出國需求的國人，應積極接種次世代疫苗，以取得足夠的保護力，如在海外當地無足夠疫苗，或是沒有適當品牌的疫苗，國人可返台接種，目前疫苗也開放非本國籍人士來台施打，只不過依規定要等7天自主防疫過後才能接種，未來如觀光客漸增，可進一步討論是否將此規定取消。