蘋果公司主要供應商鴻海（2317）內部消息人士周一透露，鴻海預期鄭州廠將在12月底至1月初左右恢復全面生產。

鴻海鄭州廠是全球最大的iPhone手機組裝廠，但在最重要的聖誕節和農曆新年銷售旺季到來前，中國嚴格的防疫封控政策和薪資爭議等問題在上個月引發工人逃離和暴動事件，並導致該廠生產受阻。

路透社此前報導，知情人士透露，在工人與維安人員爆發衝突後，鴻海鄭州工廠11月的產量恐「至少」減少30%。迄今鴻海尚未曾詳細說明鄭州廠的工人騷動對其生產計畫或財務造成的影響。

分析師表示，鴻海拿下約70%的iPhone組裝訂單，而其鄭州廠負責生產大部分的高階機型，包括iPhone 14 Pro。

直接知情人士表示，該廠正在招募新員工，現在產能也在逐步恢復當中。如果人力招聘順利，可能需要3到4周左右才能恢復全面生產，時間約莫落在12月底至1月初。

消息人士並表示，鴻海和鄭州當地政府正努力在招聘新員工，但仍有許多不確定性存在。在上個月該廠的工人抗爭演變成暴力衝突後，有些工人可能會對進廠工作感到害怕。他表示：「我們正在盡全力招聘人力」。

鴻海拒絕對此發表評論。

另一名知情人士表示，鴻海希望「盡快」恢復全面生產，但他無法給出時間表。他在提到抗爭活動和政府鬆綁防疫限制時表示：「情況已經穩定下來，當地政府正積極協助恢復生產」。

鴻海將在周一收盤後發布11月業績報告，其周一股價收平。

鴻海上個月曾表示，包括智慧手機在內的智慧消費電子業務第四季營收估將較去年同期略為下滑，而雲端和網路產品營收可望大幅成長。