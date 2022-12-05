路透社五日報導，上個月曾飽受員工大規模暴力抗爭的富士康鄭州iPhone廠，有機會最快在十二月底或明年元月初全面恢復產能。

由於鄭州這座iPhone全球最大生產廠房，徹底執行嚴格的抗疫政策，惹得廠內員工是怨聲連連。不少員工必須隔離以避免新冠病毒擴散，受不了的乾脆逃離工廠，導致產線在耶誕節以及明年農曆春節之前被迫中斷。

十一月時路透社曾爆料，因受到員工上個月激烈抗爭，富士康鄭州廠十一月產量或許至少有三成會受到波及。不過，富士康尚未說明這次生產中斷對製造計畫以及財報具體的影響性。

根據統計，十支iPhone中就有七支是富士康所組裝出來的，而這座鄭州廠房包辦蘋果大部分的高階機種，也包括iPhone 14 Pro等。據悉，富士康鄭州廠正如火如荼地招聘作業員，故產能也漸漸提升中。

路透社獲知，若招工一切順遂的話，也需要三到四星期左右才可全線恢復正常。因此，推估時間點不是落在十二月下旬，不然就是明年元月初附近。而在這次暴力抗爭後，如何要部份還在廠內工作的員工不再心生恐懼，也是公司需要努力的目標。

富士康拒絕評論以上消息，但路透社指出，富士康希望產線能快一點全面恢復正常，不過卻無法列出確切時間。但在當地政府積極協助下，富士康鄭州廠也一天比一天狀況好，因為動盪的情勢基本上已穩定下來了。