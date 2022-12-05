九合一選舉結束，基隆市長當選人謝國樑、民進黨基隆市長候選人蔡適應所得的票數，超過當選票數門檻，可以分別獲得290萬元及214萬元。至於時代力量候選人陳薇仲、無黨籍候選人黃希賢、曾國民，不僅一毛錢拿不到，參選時的20萬元保證金也拿不回來。

基隆市選委會表示，依《公職人員選舉罷免法》第43條規定，當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣三十元。

在這次九合一選舉中，依基隆市選委會的資料顯示，謝國樑以96784票勝選，蔡適應也拿到了71354票，兩人所獲得的票數都超過三分之一的門檻，因此謝國樑將可獲得290萬3520元的選舉補助款，蔡適應也可獲得214萬620元的補助款。

另一方面，由於候選人若能拿回選舉人1成的選票，便可自選委會拿回參選的保證金。依基隆市選委會資料顯示，這次基隆市長選舉的選舉人有30萬7913人，也就是說候選人若獲得的選票不足30791票，則參選時繳交的保證金20萬元就不予發還。

除了藍綠兩黨的候選人外，得票數最多的時代力量陳薇仲也僅取得12000票，因此，包括陳薇仲，無黨籍的黃希賢、曾國民等基隆市長候選人，也都無法拿回參選保證金20萬元。