東北季風增強，今起氣溫漸降，今晚到明晨低溫下探15度。面對氣溫驟降，醫師表示，首當其衝的就是三高族、心血管疾病與年長者，因低溫及溫差過大都容易使得誘發急性心血管疾病的發生，如心肌梗塞、腦中風。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，心肌梗塞、腦中風在一年當中都有發生的可能，不過一到秋冬交替之際，因為氣溫的快速變化容易造成心血管收縮，引起血壓不穩，容易導致腦血管破裂引發中風，或誘發心絞痛、心肌梗塞等疾病，所以每年秋冬交替與邁入寒冷冬季時，民眾都要特別當心血管的健康。

根據國健署的統計，18歲以上國人三高盛行率為，高血壓27％、高血糖11.1％、高血脂26％。另依國健署107年研究結果顯示，高血壓、高血糖、高血脂個案後續發生中風／心臟病的風險分別是1.72/1.78倍、1.43/1.47倍及1.36/1.43倍。

除了三高族群，錢政平也補充說明，年長者因隨年齡增加，心血管也會因化逐漸失去彈性、狹窄，後續腦血管發生阻塞或破裂並引發中風的機率也提升，此外，肥胖、有抽菸者、家族有心血管相關病史者，罹患心血管疾病的機率都會比一般人還高。

他表示，心血管疾病在發生初期時，完全無任何不適症狀，大多是心血管急症發作（心肌梗塞及腦中風）時，其嚴重程度會危及生命，大多數人也是在緊急送醫後才驚覺心血管已發生嚴重硬化、堵塞。

錢政平表示，預防心血管疾病，不只是在急症發作時須立即送醫搶救，更應在日常生活中保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，才能更確實幫助心血管維持在健康狀態。