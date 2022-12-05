全聯暖心火鍋祭廚電，防滑隔熱手套兔兔款，500福利點＋229元換購。 （全聯提供）

全聯暖心火鍋祭廚電，加大型多功能電烤盤，800福利點+2999元換購。（全聯提供）

全聯暖心火鍋祭廚電，旋轉木馬造型陶瓷碗，500福利點＋289元換購。（全聯提供）

city’super 巧克力四季北海道冬季限定版包裝，1080元。（city’super提供）

city’super 耶誕裝飾蛋糕系列禮盒，還原雙層草莓鮮奶油蛋糕外型，560元至1200元。（city’super提供）

家樂福獨家小小兵OTTO造型爆米花桶，限量1萬個，650元。（家樂福提供）

家樂福卡滋爆米花－蠟筆小新造型桶，預計12月28日上市，599元。（家樂福提供）

時序進入年末，也到了親朋好友歡聚的時刻，超市量販看好派對需求、耶誕送禮等商機，推出「LINE FRIENDS」熊大兔兔聯名家電、耶誕麵包甜點、巧克力、美酒，及孩童喜愛的卡通明星造型禮盒等，讓今年的歲末佳節儀式感滿點。

全聯觀察，今年福利點換購以露營用具、多功能小家電等最受歡迎，年末再攜手「LINE FRIENDS」，搶攻冬季吃鍋與年終送禮商機，推出外型可愛的多功能電烤盤、熊大料理鍋、防滑隔熱手套、旋轉木馬造型陶瓷碗等，可用200、500福利點起加價換購；另針對派對遊玩，特別推出熊大兔兔款「玩樂彈珠台折疊桌」，首批限量5000件，讓大小朋友同歡。

而因應過節氣氛，全聯阪急麵包大盛系列，即起至12月29日推出4款耶誕麵包新品，12月15日前嘗鮮價35元、任3款99元；自有品牌Read Bread也推出巧克力大賞；自有品牌We Sweet的常銷熱賣甜點，如櫻桃黑森林波士頓、雪藏生巧銅鑼燒等亦有優惠價。另即起買全聯OFF COFFEE，就送瑞士蓮巧克力，預計活動檔期麵包、甜點類可創下超過8000萬業績。

由city’super超市代理的北海道ROYCE巧克力，12月起首次進駐捷運台北車站，打造耶誕限定快閃店，同步引進全新10款耶誕限定禮盒，售價520元至2680元，堪稱品牌歷年最豐富的耶誕禮物系列。如還原雙層草莓鮮奶油蛋糕的「耶誕裝飾蛋糕系列」禮盒，源自英國傳統習俗的「耶誕拉炮巧克力組」，還有耶誕限定包裝的「香醇牛奶生巧克力」等，都是推薦的交換禮物選擇。

家樂福觀察，耶誕檔期到農曆新年的套裝禮盒戰，從口味競爭到外盒包裝，不少品牌已捨棄原盒裝外型，改以將聯名卡通、動漫人物3D立體化，吸睛的外型深獲孩童與家長喜愛，也可當作空間擺設裝飾，統計近2年零食餅乾在造型化包裝下，銷售有10至15%的成長。今年家樂福也引進可口可樂、小小兵、蠟筆小新、我不是胖虎、樂天小熊、Hello Kitty等人氣明星3D立體禮盒，搶攻耶誕送禮商機。