市府文化局5日在大崎村落創藝基地舉辦新書發布會。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

農曆新年又開始倒數了，適合安排旅行來放鬆、沉澱，台南市政府文化局今年特別發行《起行台南：社區生活進行式》，這是一本以「社區」為主題的指南刊物，收錄地方創生幕後推手奮鬥的故事，並蒐集網羅40處社造據點，帶領讀者來社區參訪時，能深入在地不一樣的面貌。

《起行台南：社區生活進行式》收錄近年在台南致力於社區營造的6組代表人物，包含官田區「大崎村落創藝基地」、中西區「錦源興」、大內區「石子瀨社區發展協會」、左鎮區「公舘社區發展協會」、將軍區「地利小食」和學甲區「巧婦織布工藝工作室」等6個社區人物的深入報導。

市府文化局5日在大崎村落創藝基地舉辦新書發布會，南市文化局長葉澤山親臨介紹，他說，台南作為台灣文化首都，地方創生的種子經過公私部門攜手多年努力下，如今已遍地開花，這次出版全新的指南刊物，透過各種人物故事傳遞社區魅力。

這本指南手冊亦收錄蒐羅40處社區營造據點的地圖海報，插畫由「一步工作室」設計師胡祐銘繪製，將各據點細節融入畫面之中，讀者能按圖索驥遊賞。市府文化局表示，《起行台南》發行後將供民眾自由索取，各索取地點可見「台南市・社區事」臉書專頁公告。

另外，手冊中還規畫集章活動，在其中12處據點集滿6、10、12點，即可兌換限量產品。