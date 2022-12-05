民眾黨立委、新光金大公主吳欣盈就職前宣布懷孕喜訊，她今（5日）在臉書發文指出，近日與丈夫雷諾（Renaud van der Elst）一同前往對方家鄉比利時登記，並首度公開兩人的合照。

吳欣盈寫道，她接任立委將近一個月了，即使懷著身孕一樣不敢懈怠，讓自己盡快進入狀況，只是這身分來得有點突然，打亂了自己原本的人生節奏。

吳欣盈透露，本來只想像其他人一樣，安安靜靜結婚生子，但立委的角色，讓她必須要公開這一切，而自己和丈夫雷諾之前就規畫要在他的家鄉比利時，一個風景優美的小鎮公證，卻因為立委就職，延誤登記手續，這一次，她選擇隻身前往，沒有過多的繁文縟節。

吳欣盈並強調，自己非常珍惜這段緣分，隨著肚子裡的寶寶一天一天長大，她充分體會生命的完整與意義，「此刻的我，充滿感恩的心，過去的曲折，是成長的養分，也是我人生中不能抹滅的印記。也因為經歷過了，才知道被愛，原來是如此珍貴。」

吳欣盈更感謝所有人的祝福，為表達感謝之意，她特別在臉書公布與夫婿的合照，讓大家也認識他。

歐洲執業律師雷諾是比利時人，現年54歲，吳欣盈先前透露兩人15年前就認識，且15年前對方就對自己有好感，但她當時渾然不知，還邀他來參加婚禮。直到男方從家人口中知道吳欣盈恢復單身，立刻傳簡訊慰問，就此開啟了「未完待續」的新頁。

吳欣盈的前夫則是華南金控第三代長子、華南銀行副董事長林知延，兩人在2011年結婚，但2013年離婚官司開打，傳出吳欣盈為了保全人工受孕完成的7顆胚胎，遲遲不肯離婚，直到2019年才放棄上訴，兩人婚姻關係正式劃下句點。