百萬辣模Yumi.K憑著天使臉孔和G級傲人上圍，IG擁有141萬粉絲追蹤的超高人氣，不吝嗇展露火辣魔鬼身材的她，日前曬出吃著冰淇淋的照片，只見黑色上衣開洞露出傲人上圍，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，立刻引起討論熱潮。

Yumi.K於instagram曬出生活照，只見她舔著手上的冰淇淋，舌頭伸出瞬間剛好被鏡頭捕捉到，銷魂表情讓人充滿無限遐想，接著視線往下移，只見身穿的黑色上衣中間開大洞，露出半截傲人弧線，稍有不慎就會露點走光，不過破尺度的穿衣風格，倒是讓人捨不得將視線移開，短短時間就吸引3萬多按讚，人氣仍舊居高不下。

Yumi.K接著不忘分享「香草是最喜歡的口味」，也讓網友紛紛留言：「我也在吃牛奶冰淇淋」、「可以舔看看嗎」、「眼神怎麼好僵硬..像被冰淇淋冰鎮到」、「搞到我有股衝動要去吃你的冰淇淋」、「我眼睛在吃冰淇淋了」、「可以分我一口」、「太神了這角度」、「妳是我最喜歡的口味」、「這身衣服設計的真好」、「你依然沒變欸。身材還是如此火辣」、「地心引力太強 ~ 地面自然往下」。

不過這並非Yumi.K最火辣的裝扮，上個月底周末投票日，特地搭高鐵南下投下神聖一票，只見她只穿著內衣坐在車廂內，大方露出傲人北半球見客，還擠出深邃事業線，加上一覽無遺的雪白肌膚，讓所有人看得血脈賁張。