立法院教育與文化委員會召委鄭正鈐5日勘查新竹市包括關埔國小等多校興建、整建校舍進度與狀況。（陳育賢攝）

高虹安（右）表示，關埔國小工程預算花了十幾億元，工期仍遙遙無期，還有學區爆量問題，她允諾上任後會積極解決現況。（陳育賢攝）

立法院教育與文化委員會召委鄭正鈐5日勘查新竹市包括關埔國小等多校興建、整建校舍進度與狀況，民眾黨立委、即將在20天後上任新竹市長的高虹安也特別參加，她表示，關埔國小工程預算花了十幾億元，工期仍遙遙無期，還有學區爆量問題，她允諾上任後會積極解決現況。

國民黨立委鄭正鈐今天上午第1站先到最受東區家長關心的關埔國小考察，除了準市長高虹安之外，另有包括國民黨市議員張祖琰、黃文政、陳慶齡、陳啟源，民眾黨市議員李國璋、準市議員宋品瑩，時代力量市議員蔡惠婷都到場關心。

李國璋指出，因缺工缺料、原物料上漲等影響，建議體育館及景觀工程分成兩筆預算施工，務必將活動中心先順利完工，讓學生有安全運動空間。

張祖琰說，關埔國小1班目前已達35人，但正常是29人，學生數這麼多恐會影響學生受教品質與加重老師教學負擔，關埔2期已在進行中，未來可預見更多就學需求，應積極另找新校地。

蔡惠婷也表示，現在學校每班都是35人，學生密度高，孩子容易發生碰撞，加上校園工程仍在施工，恐造成老師在課程與工程間疲於奔命，應積極思考逐年調降每班人數，更希望高虹安上任市長後能研議改善。

教育處則指出，關埔國小新設校工程總經費為13.8億元，規畫60班、87間教室，包含6棟校舍、行政大樓1棟、圖書館，另有地下停車場2層構造物，體育館及景觀工程確實是合在一起招標，但也可依未來實際狀況來做調整。

高虹安表示，關埔國小花了十幾億，目前工程仍遙遙無期，在學區學生爆量之下，這樣1個國小在人口新興區，卻沒有辦法滿足附近家庭學生就讀需求，尤其今天正好是陰雨天，大家都可以看到學生們因為沒有操場、體育館等活動空間，只好在走廊上、在硬質的地板上作體育活動，這都是這間國小的實際狀況與需要改善的地方，希望能夠直接反映給教育部。

希望未來教育部在作相關改善工程或是體育館補助的部分，都能盡快的配合，畢竟這是人口新興區，真的是需要中央多加來照顧，而地方政府也會與中央共同來解決現況。

鄭正鈐則表示，高虹安在20天後就要就職新竹市長，今天發現的很多的問題，之後都變成高市長要去解決的問題，整個關埔國小的計畫已定型了，對於空間不足的狀況，可以改善的空間幾乎是微乎其微。

學區問題方面，如何讓家住關埔旁的家長，可以很輕鬆的送孩子到關埔念書，但又因為人數實在太多，無法容納更多的孩子，因此是否有可能在附近再開辦另1所小學，尤其關埔2期已在進行中，面積更是關埔1期的2.5倍，可預期接下來這個區域的學校就學問題將更嚴重，很期望高安虹上任後，能夠好好來解決。