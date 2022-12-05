新冠疫苗開打以來，台中市接種成績名列全台第一，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝讚賞台中市衛生局「化被動為主動」，提供多元普及的接種地點，希望提供給各縣市政府參考辦理。台中市衛生局長曾梓展也出席指揮中心記者會，分享首創「快打站」的接種經驗，以及「媽媽市長」特別注重嬰幼兒接種的尿布臺、哺乳室、小玩具等細節，以緩解打針的緊張感，也讓父母減輕壓力。

指揮中心統計，目前國內疫苗接種率為第1劑94％、第2劑88.6％、第1次追加劑74.3％、第2次追加劑17.8％。王必勝指出，這段時間統計發現，台中市衛生局在新冠疫苗施打上，覆蓋率是全國最好的縣市，因此特別邀請台中市政府衛生局來分享疫苗施打促進的做法，供其他縣市參考，一同提升疫苗覆蓋率。

回顧新冠疫苗開打初期，台中市政府本來規劃以流感疫苗方式進行，但不斷思考是否有更好的方式。曾梓展表示，從過去發放重陽敬老金的經驗來看，由鄰里長發放通知單、請市民來領取的效果非常好，因此市長下達指令、首創「快打站」，29個行政區「區區都有快打站」，小的行政區至少要有1個、大的行政區有3到5個。

曾梓展指出，對於長者而言，要上網預約的確有點困難，但如果主動通知，請他們按照時間過來，他們都非常樂意，這個做法非常成功；去年6月因為學校停課，因此利用校園禮堂、體育館等大型場地開辦快打站，如果有些長者行動不便，也可以直接在車上施打。

針對幼兒接種，台中市衛生局同樣採取快打站作法，但考量年輕家長平日需要上班，因此提供假日接種服務，共有5到11歲、0到5歲兩個期程的快打站，同樣獲得市民肯定。而針對學生族群，則是集中在校園施打，目前已經啟動國小第三輪、國高中第四輪校園接種。

長照機構方面，台中市衛生局也積極媒合，目前機構工作人員第3劑接種率為96.9，機構住民為78.4％；另安排洗腎患者在診所原地接種，目前共接種約1萬人次；對於HIV感染者則提供友善院所、愛滋指定醫院接種，並積極安排矯正機關入所接種。

曾梓展特別提到「外展站」接種成效非常好，截至目前共接種近10萬劑。百貨公司、大賣場等外展站共接種4萬多劑；另有民間捐助的行動防疫車，前往偏鄉提供疫苗施打；文心森林公園則由施勝桓醫師協助施打，已經持續將近1年，共8台電腦一字排開，讓民眾隨打隨打；東協廣場則提供移工專屬接種，由移民署翻譯官協助，無論有沒有身分都免費施打，共打了1.6萬劑。

王必勝讚賞台中市衛生局「化被動為主動」，尤其在疫情趨緩的時候，民眾較難主動前往接種，如果地方衛生單位更主動一點，接種成效會比較好；其次是施打地點普及多元，對民眾比較方便，最後是細心、貼心的規劃，民眾會口耳相傳，「看起來不是很困難的事情，其實做起來都很不容易，希望各縣市衛生單位未來可以參考辦理」。