創意(3443)11月營收月增加4.9%、年增加51.7%，續寫下單月歷史新高。創意後續ASIC(客製化晶片)出貨持續強勁，受美國晶片禁令升級的影響也相當有限，法人樂觀預估創意全年每股獲利也將上看2股本。

創意11月營收25.42億元，月增加4.9%、年增加51.7%，不僅連續第6個月增加，也創下單月歷史新高。創意累計前11月營收為209.22億元，較去年同期增加54%。

創意由於主要業務和消費性電子關聯不大，故成為少數今年度營運可望大幅成長的IC設計個股。創意今年受惠7奈米及5奈米NRE的成長，加上過去的ASIC導入量產的貢獻，前三季營運交出亮眼成績單，累計每股獲利已經達17.64元。

針對先前美國對於大陸晶片出口禁令再升級，業界推估，創意現階段取自大陸客戶的營收占比約三成多，目前出貨情況仍正常，後續其他區域業務比重拉升，大陸占比有望降低，且創意近年來客戶以美國系統大廠為主，受美國禁令受影響程度較有限。

在AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸晶片)以及5G的趨勢帶動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC出貨持續強勁，法人樂觀預期，創意第四季營運依舊樂觀，且今年全年營收可以挑戰200億元，每股獲利也將上看2股本。