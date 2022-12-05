據台灣糖尿病年鑑統計報告，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，推估台灣糖尿病人口已超過230萬人。盛弘(8403)旗下的躍獅連鎖藥局與盛雲康寓共同策劃-糖友健康宿活動，從餐食到活動課程皆從糖友需求設計，提供多樣化的「健康無藥處方」，鼓勵學員即使回到家中，仍可持續維持良好的健康習慣，遠離糖尿病風險。

糖友健康宿活動安排學員透過六項主要的健康量測設備，如身體組成分析、骨密度、黃斑部色素等，並體驗躍獅藥局所提供的DIGIMED智慧手錶，瞭解平時蒐集心率、血壓、血氧等生理數據的必要性。所有量測結果皆串入由醫電數位開發的「數體健」App，掌握個人健康數據。每五人搭配一位營養師深入陪伴，根據個人的檢測數值提供說明與建議，並可將日常的保健營養品帶來現場與營養師討論。

盛弘指出，這次的活動是結合了敏盛醫療集團與盛弘旗下躍獅健康、盛雲康寓、醫電數位的資源所提供的創新服務模式，預期這次的活動將開啟敏盛智慧醫療城（Smart Medical Mall）實踐綜合性健康服務的大門，未來也將推出更多樣結合智慧與健康的創新服務，為民眾帶來前所未有的醫療健康照護體驗。