美國聯準會（Fed）放鴿激勵全球股市走揚，新興亞股上周持續走強，合計上漲4.4％。台股加權指數上周五收於14970.68點，漲幅1.3％、周線連5紅，漲幅位居新興亞股第二。外資淨流入金額達13.2億美元，在新興亞股中亦僅次於印度的13.9億美元。

新興亞股上周僅菲律賓、印尼及南韓小跌，前三強的越南、台灣及泰國分別上漲11.17％、1.3％及1.28％。外資上周亦持續回補、連五周淨流入新興亞股，流入資金集中於印度、台灣、南韓及越南，淨流入金額分別為13.9億美元、13.2億美元、5.8億美元及3.72億美元。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股上周掀起選後行情，加上聯準會主席鮑爾一番鴿派言論後，激勵台股動能續強、連五周走升，估計年底前新興亞股均有望成為外資首選，基本面穩健的台股市場吸引力更加十足，台股上攻動能值得期待。

張圭慧指出，市場逐漸將焦點從聯準會動向轉移至經濟衰退疑慮，估計台股短期仍處高檔震盪格局，須關注政經情勢帶來風險，以穩定投資組合表現，建議投資人選擇具優異基本面、長線題材的產業布局，伺服器、網通、半導體、綠能及電動車為相對看好族群。

越南股市近期強勢反攻，胡志明指數重回千點，上周收於1080.01點、單周大漲達11.2％。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行近期釋出有意支持流動性訊號，擬提高多家銀行信貸成長上限，雖然細節尚未出爐，但資金有望進一步緩解。

張晨瑋指出，散戶信心情緒在政策激勵下高昂，追高信心連帶增加，外資連8日買超下成交量維持熱絡水位，促使類股上周五全面走高，未來若有更新細節釋出，股市有望帶來新一波慶祝行情、激勵散戶情緒上揚。短期內關注政策外，可持續觀察流動性能否維持動能。