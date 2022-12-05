台北市前副市長黃珊珊今天在廣播專訪談到民眾黨主席、台北市長柯文哲2024選總統一事，她表示，看柯文哲自己安排，「他需要幫什麼我就幫什麼」；而若柯要她當副總統候選人？黃表示，就看他需要幫什麼。

主持人黃暐瀚指出，不少人想要黃珊珊去選中正萬華選立委，黃珊珊回應，「我這個人做事情，我會做我自己能做、會做、想做的事，而不是別人叫我做的事」，她自己會選出想要做的事情，從小到大爸媽叫她做的事情，沒有一件事同意。

黃暐瀚再追問，何時要決定？黃珊珊說，她不知道，先休息一陣子，好好想清楚，做自己會做的事、想做的事。

而不一定會選2024立委？黃珊珊反問，「你怎麼知道明天會發生什麼事？」人生不是只有選舉，人民的生活也不是只有政治，很多事情可以做，不需要每天都在想選舉。她已經從政24年了，做這些事情不是為了選舉，協助萬華防疫從來不是為了選舉。

至於柯文哲2024選總統？黃珊珊說，看柯文哲自己安排，「他需要幫什麼我就幫什麼」，黃暐瀚追問，如果要黃珊珊當副總統候選人？「沒有啊，就看他需要幫什麼」。

是否會想加入民眾黨，黃珊珊說，現在讓她休息一下，他們就是盟友、戰友，當朋友需要什麼就是會幫忙，朋友需要幫忙就會去幫忙；未來可能性很多，人生要做的事情很多。