台鋼雄鷹今天進行首次擴編選秀，從富邦悍將挑走內野中線好手胡冠俞，富邦領隊林華韋坦言，胡冠俞確實是當初在30人保護名單討論比較久的選手，「他確實是我們非常希望不要被挑走的，果然他們有注意到，他們眼光好。」

首次擴編選秀台鋼從5支球隊中各挑1人，台鋼挑走杜家明（中信兄弟）、洪瑋漢（味全龍）、張喜凱（樂天桃猿）、胡冠俞（富邦悍將）及張肇元（統一獅）。

台鋼領隊劉東洋表示，這個名單主要是綜合球員未來性及球團期待值，加上擴編選秀選手加入後，能夠為現有台鋼選手帶來競爭、刺激的效果，「從這角度來看這名單就符合球團需求。」

林華韋指出，當初決定擴編名單時大約討論了3、4次，陣中有幾位球員讓教練團及高層討論許久，胡冠俞就是其中之一，「30人其實不是那麼容易挑，但還是要做決定，尊重大家的共識。」

雖然最終取捨將胡冠俞擺在保護名單外，但林華韋坦言，確實很希望他不要被挑走，「果然他們還是有注意到他，因為他還很年輕、有潛力，他們眼光好，雖然不希望他被挑走，還是祝福他。」

今年富邦游擊防區由老將王勝偉扛起，對於未來接棒梯隊富邦也有規劃，林華韋說：「我們陣中還是有像是林岳谷、劉俊豪、池恩齊等人。」

對於被台鋼在擴編選秀選走，胡冠俞說：「很緊張，對新環境很期待但又很緊張。」他感謝富邦這幾年的栽培才能讓他被新球隊看上，希望未來在新球隊有更多舞台表現自己。