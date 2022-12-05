現年30歲的模特兒兼演員卡拉迪樂芬妮(Cara Delevigne)憑高冷性感的中性魅力，深受男女粉絲歡迎，前幾年還參予電影《自殺突襲隊》的演出，受到全世界關注。近日，卡拉迪樂芬妮與英國BBC合作推出以性愛為主題的紀錄片，自曝性傾向：「我可能在性向方面偏向於女性這邊，但我喜歡和男人愛愛，不喜歡和他們約會。」

卡拉迪樂芬妮曾和安柏赫德(Amber Heard)交往過，坦言曾經有很長一段時間，常常因為性向問題，被自己的羞恥和內疚情緒壓垮：「我在羞愧的思想中長大，這不正常。性讓我搖擺不定，我可能在性向方面偏向於女性這邊，但我喜歡和男人做愛，不喜歡和他們約會。」她因此花了很多時間弄清自己的性向，但最後她認為不管自己是雙性戀還是泛性戀都好，沒必要為自己貼上性向標籤。

另外，卡拉迪樂芬妮更認為男性沒有沒有配備合適的「工具」來取悅女人的感受，尤其在性方面。這番言論掀起軒然大波，網路上意見相當兩極，有人表示認為卡拉迪樂芬妮沒有上過生理學科，所以不知道男女身體構造，不過有粉絲支持卡拉迪樂芬妮，認為每個人的觀點與角度都不同，大家不應該帶有批判性去看這件事。