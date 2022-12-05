新冠疫情趨緩後觀光逐漸復甦，越來越多外國人衝日本玩，但日本大阪一家連鎖超商「LAWSON」的分店竟在肉包蒸籠外貼告示，禁止外國客人說「這個」（これ，kore）買肉包，引發反彈，逾6萬網友轉發分享，質疑這是在歧視外國人。

根據日媒《ねとらぼ》報導，日本大阪一家「LAWSON（羅森）」連鎖便利超商分店在肉包蒸籠上貼出一張手寫公告，寫道「各位外國人顧客，禁止說『這個』（これ），要說『請給我肉包』」，還畫出食指的圖案，暗示不准外國人用手指著肉包說「我要這個」，引發爭議。

該公告被網友@CHANGHAENG於2日晚間PO上推特，立刻在社群媒體上引發風波，多達6萬名網友按讚、轉傳，有人表示「日本人可以說『給我這個』，但外國人就不能這樣說嗎？」、「我去過80國以上旅遊，幾乎到哪都用『請給我這個』來溝通，看來要在大阪羅森買東西的門檻很高啊」、「就算我不是外國人，看到這個也很不舒服」、「如果是要給不懂日文的外國人看，不是應該用英文寫嗎？」認為該店此舉是在歧視外國人，負面聲量不斷。

對此，店家事後受訪道歉，因為當地常有外國人光顧，加上包子都長得很像，只說要「這個」的話常會弄錯口味，所以才貼公告，但現在公告已撤下，對讓許多人不愉快，深切反省中。不過有趣的是，其他連鎖超商都跟風行銷自家商品，像是有網友貼出一家7-11門市在關東煮區貼出「看不懂的時候，說『這個、這個、這個』也OK，這個很好吃喔！」，另一家全家門市更將包子用英文字母編號，貼出英、中、韓3國語言公告，方便外國人購買。