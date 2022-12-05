冠軍熱門巴西於16強對上「太極虎」韓國，賽前隊長提亞哥席爾瓦（Thiago Silva）在記者會稱讚韓國是一支很強的球隊，「這是艱難的一戰，我們明白韓國隊的球技，我認為我們有很好的狀態對抗韓國，我們不該視為理所當然，把比賽視為友誼賽那樣容易。韓國隊有本事打進16強，他們值得我們的尊敬。」

巴西在今年6月的國際友誼賽以5比1痛宰韓國，不過那只是一場友誼賽，這場是世足的一戰決生死，局面完全不同。

韓國總教練本托（Paulo Bento）說：「6月那次比賽不同，我們受到很多限制，我們可以看看明天的比賽會不會這樣。」「如果我們和巴西打錦標賽，我會說巴西肯定是冠軍。但以單場比賽來說，這不是錦標賽，我們擁有1次機會，我們尊重比賽結果。」

言下之意是韓國沒有能力在連續比賽中戰勝巴西，但是在單場比賽就很難說了，特別是韓國一方比較沒有壓力，因為他們「沒有什麼可失去的」。本托說：「我們只有可以贏得的東西，我們只要記得一件事，就是拚鬥到最後哨音響起的那一刻為止，而且我毫不懷疑我的球員都會這麼做。」本托提到韓國隊會以保護禁區為優先，因為巴西強大的攻擊力壓迫導致韓國必然得做好防守。