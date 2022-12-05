我國《身心障礙權益保障法》歷經15年未修，衛福部今天邀請民間團體舉辦修法意見會議，多位身心障礙者自組「臺灣障礙者黑紙革命聯盟」在會場外手持黑紙，表達「在紙上寫滿意見卻被忽視」的無奈，並齊聲高喊「聽我發言、還我人權」，呼籲政府正視全台120萬名障礙者的聲音，不宜倉促修法，而是讓障礙者實質參與政策擬定討論。

今年8月，我國舉辦身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議，國際委員共提出118項結論性意見。為因應本次國際審查會議，行政院提出《身心障礙權益保障法》修法草案，但修法前沒有充分與民間團體溝通，引發部分障礙者不滿。

台灣身心障礙自主生活聯盟秘書長莊棋銘表示，本次修法有30項條文都放在「機構管理」，但CRPD已經明確指出，障礙者不應24小時居住在機構，而是需要和社區共生，因此需要政府規劃無障礙環境、個人助理、住宅政策等，讓障礙者在社區內生活無礙。

莊棋銘以現行「個人助理服務」為例，身心障礙者可能需要負擔30％或16％的自付額，但根據勞動部統計，身心障礙者平均薪資只有一般人的7成，怎麼會有足夠的經費使用政府的服務；政府美其名有非常多支持，但又設下種種門檻，造成障礙者使用上的困難。

然而，障權法修法從108年開始召開會議，但能夠參與會議的身心障礙者非常少。臺灣障礙者黑紙革命聯盟召集人林君潔指出「我們認同這次修法處理的機構問題，但不能認同的是整個程序，沒有兼顧障礙者的需求和聲音」。她沉痛表示，台灣雖然簽署CRPD，卻在做違反CRPD的事情，實在無法接受這樣平行時空的對話、平行時空的修法！

林君潔無奈指出，這次衛福部突如其來發出開會通知，其實對障礙者是非常困難的，厚厚一本資料要在2天內迅速讀完，根本是不可能的事情，還要在短時間內找到個人助理，請他們撥出時間來支持我們參與會議，這只有障礙當事人才能切身了解。

莊棋銘強調，障權法當然要修，但是要修得好、修得完成，雖然不可能百分之百滿意，但至少要讓大家可以接受，4年後的CRPD第三次國際審查會議才能很自信地說「台灣是一個很重視人權的國家，因為我們重視5％身心障礙者的人權」，但如果這次倉促修法，恐怕4年後也只是老問題一再重談而已。