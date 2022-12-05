新光三越skm online ESTEE LAUDER小棕修護狂歡組，特價4200元，51折。（新光三越提供）

新光三越skm online Dyson Airwrap多功能造型器髮捲加長版，特價1萬6600元，原價1萬8600元。（新光三越提供）

新光三越電商平台skm online，聯手3300個品牌打造「12.12 狂歡購物盃」。因應口罩政策解封、氣候狀況不穩定，美妝部分推薦5大商品：LANCOME小黑瓶快閃組、極光水快閃組、ESTEE LAUDER小棕修護狂歡組，及原生露嫩膚狂熱組等，最低下殺5折起；BOBBI BROWN羽柔蜜粉餅升級版12月7日至12月12日也有買1送1優惠。

除了美妝組外，skm online並推出Dyson Airwrap多功能造型器－髮捲加長版獨家價、Blueair 7470i智能款空氣清淨機下殺54折，獨家再加贈濾網、iRobot Roomba Combo j7+掃拖機器人下殺63折，獨家加贈Blueair 3210空氣清淨機。

skm online雙12限時專區，也看好入冬進補鍋物需求，推出門前隱味重慶麻辣饗念和牛組、牛嶋A5宮崎和牛火鍋、漢來美食零失敗火鍋湯底組等。

新光三越skm online「12.12 狂歡購物盃」，即起至12月15日，單筆消費滿3000元現折222元，最高滿1萬5000元，現省1212元；即起至12月15日全站消費滿1212元，可抽價值1萬8000元的「LG CordZero A9+無線吸塵器」。