縣府輔導縣各農會成立「新農民市場」、「農民直銷站」、「農村社區小舖」，近年更積極協助與超商異業結盟，新豐鄉農會農村社區小舖5日成為第5處與OK超商異業結盟，農會旁舊有穀倉翻新為全新小舖據點，一同重新開幕，吸引很多民眾聞風到場採買。

縣府秘書長陳季媛說，為了讓農業產銷整合機制更健全，協助農民拓展行銷通路及農產穩定供銷平台，並提供新鮮、安全、安心的農特產品，近年讓農村小舖結合OK超商，提供民眾更便利的服務，希望未來全國民眾也能透過平台採購新竹縣的優良農產品。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，農村社區小舖過去設置於農會本部，空間受限，積極爭取翻修舊有穀倉60坪的空間，改裝後變得寬敞明亮，打造成新的行銷專區，販售「新鮮、安全、安心」商品及生鮮蔬果品項也大幅增加，落實「食在地，享當季」的概念

鄭旭凱說，農會積極推廣及開發黑豆、剝皮辣椒等新農特產品，更有在地青年農民自製「大口吃米」等新品牌，並依時節上架雞蛋、鴨蛋製品與西瓜、洋香瓜等季節蔬果，透過與OK超商異業結盟後，提供民眾多元服務，各地農特產品經此平台，可充分交流一次購足，創造農民與消費者的雙贏。

縣府農業處長范萬釗表示，目前有11處新農民市場（農民直銷站）和等3處農村社區小舖，設置密度為全國之最，與OK超商異業結盟的農會有新豐鄉、峨眉鄉、芎林鄉、寶山鄉及新埔鎮農會，提供繳費、網路購物、取貨及寄貨等多元服務，讓民眾生活更便利。