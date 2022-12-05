國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、桃園市議員當選人凌濤（右）5日召開「民進黨、吳怡農與黑道扯不清，還想切割？」記者會，呼籲民進黨立委補選參選選人吳怡農不要打假球，也請蔡英文總統不要神隱，出來好好面對。（鄧博仁攝）

國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、桃園市議員當選人凌濤（右）5日召開「民進黨、吳怡農與黑道扯不清，還想切割？」記者會，呼籲民進黨立委補選參選選人吳怡農不要打假球，也請蔡英文總統不要神隱，出來好好面對。（鄧博仁攝）

國民黨今天召開記者會，質疑民進黨立委參選人吳怡農與黑道關係，民進黨發言人謝子涵批評國民黨「穿鑿附會」「睜眼說瞎話」。她說，民進黨立法院黨團也將提案修正《公職人員選舉罷免法》，明定「公職排黑條款」，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人，全面杜絕黑、金、槍、毒！

謝子涵指出，吳怡農從美國耶魯大學經濟系畢業後，在知名企業工作擔任投資專業經理人，放棄千萬年薪返台入伍當兵，並且投入國防與公共事務，卻被王鴻薇硬抹擔任地方黨部主委時是黑道傀儡。王鴻薇這種貼人標籤的方式，就是標準抹黑。

她說，如果按照王鴻薇的邏輯，國民黨有許多位曾遭管訓、涉入組織犯罪，及曾涉入殺警案的人士擔任中常委、或被黨主席朱立倫提名違地方黨部主委，王鴻薇卻視若無睹，豈不成為國民黨染黑遮羞布。

謝子涵抨擊，朱立倫提名的國民黨黨部主委名單更是在去年提出時就被詬病充滿黑勢力，她點名國民黨現任中常委、彰化縣黨部主委蕭景田、新竹市黨部主委許修睿、前苗栗縣黨部主委鍾東錦、桃園市黨部主委邱奕勝都曾捲入或涉及司法案件。

她說，國民黨除了地方黨部主委與黑道、黑金牽扯不清外，國民黨的黨公職、民代也有黑背景，如台北市議會副議長葉林傳家族、國民黨立委羅明才、南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全等等。

謝子涵表示，從國民黨涉黑的黨公職名單，顯然國民黨的問題才是真的大問題。請國民黨不要無視自己的問題，只會抹黑吳怡農。