新北市政府整頓五股垃圾山，將被長期堆積非法棄置物、黑道盤據、違章建築林立的垃圾山，用不到2年時間翻轉成為夏綠地，這次獲得「111年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」肯定。

新北市城鄉局表示，五股夏綠地專案團隊秉持「民眾的事就是我們的事」的態度，主動出擊、找出解方，建立與民眾互助互信的基礎，成功協助157件申請案計179家廠家取得合法使用並改善環境，全區範圍釋出近61公頃的綠化空間。

執行過程中也落實永續發展的理念，結合多項聯合國永續發展目標（SDGs），包含SDG11永續發展的市鎮規劃、SDG15保育及維設生態領地、SDG17促進目標實現的夥伴關係。

城鄉局表示，市府2019年成立專案團隊，啟動「五股夏綠地」專案改善舊況、美化環境，終於讓垃圾山走入歷史，此次獲獎的榮耀給予團隊很大的肯定與信心，未來也會持續以同理心輔導在地市民、以永續維護環境生態、打造安居樂業的健康城市，給予市民一個安全、友善及健康的綠色永續環境。