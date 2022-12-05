為搶市占，台灣達美樂繼推出「1公斤究極起司披薩」後，宣布再推出「世界十大起司四喜披薩」，標榜號研發團隊歷經超過8個月的籌備，精心蒐集全球知名起司，巧妙結合世界的10種起司風味，全新「10 in 1」的超濃郁起司披薩，將再次掀起起司風暴。

根據消費者市調研究指出，起司的風味及多樣性是消費者選擇披薩時的重要指標，達美樂傾聽消費者的心聲，從世界各地網羅高達10種多樣且附有特殊風味的起司，巧妙搭配而成世界十大起司四喜披薩。台灣達美樂內部團隊歷經了8個月的研發及試吃測試，特別安排於聖誕及跨年期間隆重推出。

台灣達美樂表示，這款披薩上面先灑滿了6種高級起司，替披薩增加了多種層次的起司風味，這6款高級起司分別是：紐西蘭艾格蒙特起司、德國巧達起司、紐西蘭巧達起司、阿根廷高達起司、美國莫札瑞拉條狀起司、美國莫札瑞拉起司。然後，研發團隊依照其他四種起司特性，開發4種異國料理口味來進行完美搭配，組合成四喜披薩，分別是日本北海道的卡門貝爾起司加上煙燻鮭魚，丹麥藍紋起司搭配高級培根、切達乾酪，法國米莫萊特起司跟羅勒及櫻桃番茄，還有起司之王的義大利帕瑪森起司搭配波隆納牛肉派，「10 in 1」加上「4 in 1」 的絕佳組合，讓人愛不釋手。

「世界十大起司四喜披薩」全新上市推出外帶半價特惠，大披薩一個450元，小披薩300元，享受來自世界各地風味的起司，外帶半價輕鬆又划算。此外，台灣達美樂並推出世界十大起司四喜披薩聖誕新年套餐只要999元，全力搶攻歲末年終聚餐商機。

台灣達美樂「世界十大起司四喜披薩」優惠內容包括：1.大披薩外帶半價一個450元,2.小披薩外帶半價一個300元。3.聖誕新年套餐 A：世界十大起司四喜大披薩+一般口味大披薩+香烤雞條15條+蒜香起司球5顆，外帶999元。4.聖誕新年套餐 B：世界十大起司四喜大披薩+一般口味大披薩+辣味雞腿5支，外帶只要999元。